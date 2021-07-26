Diyarbakır'da Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yenilenmesi çalışmalarında sona yaklaşıldı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, sokakta yaşayan can dostların barınma ve tedavileri için yeniden düzenlediği Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeniden modern bir şekilde dizayn edilen 17 bin 54 metrekarelik merkezde, hayvanların tedavilerinde kullanılmak üzere son teknoloji cihazlarla desteklenecek tam teşekküllü ameliyathane ve laboratuvar bulunacak.

Laboratuvar biriminde ultrason, kan sayım ve röntgen işlemlerinin gerçekleştirilebileceği merkezde, 51 köpek kulübesi, kedi evi, büyükbaş hayvan barınağı ve idari bina yer alıyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığınca inşaat çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı.

Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kaba inşaat ve alt yapı çalışmalarını tamamlayan ekipler, alana hayvanların cinsine göre 3 tip barınma kulübesi yerleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi, inşa çalışmalarını 20 gün içinde tamamlayıp, merkezi hayvanların hizmete açmayı hedefliyor.