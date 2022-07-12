Diyarbakır'da hayvan cinayeti! Kedileri öldürüp kale ağlarına astılar - Son Dakika
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Diyarbakır'da hayvan cinayeti! Kedileri öldürüp kale ağlarına astılar

12.07.2022 14:25

Diyarbakır'daki bir lisenin bahçesine futbol oynamak isteyen gençler, kale ağlarına asılı 2 ölü kedi bulmaları nedeniyle korkuya kapıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde bulunan bir lisenin bahçesinde buluşan bir grup genç, futbol oynamak için lise bahçesine girdi. Gençler, lise içerisindeki halı sahaya girdiklerinde kale ağlarında 2 kediyi fark etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kedilerin öldüğünü ve fileye bağlı olduğunu gören gençler, durumu hemen polise bildirdi. Gençler, daha sonra maç yapmadan halı sahadan ayrıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.

Futbol oynamaya giden gençler, kale ağlarına asılı iki kedi ölüsüyle karşılaştı
Futbol oynamaya giden gençler, kale ağlarına asılı iki kedi ölüsüyle karşılaştı
Futbol oynamaya giden gençler, kale ağlarına asılı iki kedi ölüsüyle karşılaştı
Futbol oynamaya giden gençler, kale ağlarına asılı iki kedi ölüsüyle karşılaştı
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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Yenişehir, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da hayvan cinayeti! Kedileri öldürüp kale ağlarına astılar - Son Dakika

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