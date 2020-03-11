Diyarbakır'da hayvan hastalıkları ile mücadele toplantısı - Son Dakika

Diyarbakır'da hayvan hastalıkları ile mücadele, hayvan hareketleri kontrolü genelgesi ile hayvan hastalıkları tazminat genelgesi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi ile Hayvan Hastalıkları Tazminat Genelgesi" kapsamında bir değerlendirme ve eğitim toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Hüseyinoğlu, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Necattin Gönç ile il ve ilçelerden Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikeri/teknisyenleri katıldı.

Atalar tarafından genel bir değerlendirme yapılan toplantıda daha sonra sistem sorumluları tarafından 2019 yılı ile 2020 yılı genelgeleri karşılaştırıldı, yapılan değişiklikler, programlı aşılar, hayvan hareketlerinin kontrolü, ihbarı mecburi hastalıklar ve tazminatlı hayvan hastalıkları konularına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Toplantı, yöneltilen soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.