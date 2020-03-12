Diyarbakır'da hayvan hastalıklarıyla mücadele toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da hayvan hastalıklarıyla mücadele toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Diyarbakır'da hayvan hastalıklarıyla mücadele toplantısı düzenlendi

6 saat önce

Diyarbakır'da hayvan hastalıklarıyla mücadele toplantısı yapıldı.

Diyarbakır'da hayvan hastalıklarıyla mücadele toplantısı düzenlendi, System.String[]

Diyarbakır'da hayvan hastalıklarıyla mücadele toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hayvan hastalıklarıyla mücadele ve hayvan hareketleri kontrolü genelgesi ile hayvan hastalıkları tazminat genelgesi kapsamında değerlendirme ve eğitim toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar tarafından genel bir değerlendirme yapıldıktan sonra il sistem sorumluları tarafından 2019 yılı ile bu yılın genelgeleri karşılaştırılarak yapılan değişiklikler, programlı aşılar, hayvan hareketlerinin kontrolü, ihbarı mecburi hastalıklar ve tazminatlı hayvan hastalıklar konularına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip görevlendirdi Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından ünlü isimler önlem almaya başladı

Son Dakika Haberleri
18:33 Sevgilisini bıçaklayan sanık: Önce o kendini bıçakladı, sonra ben
18:32 Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İtalya'da bir kişi bir metre çapındaki ahşap bir çemberle sokaklarda dolaştı
18:32 İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
18:31 Edremit AK Parti'ten doğalgaz çalışmalarının durdurulmasına tepki
18:31 Günün Özeti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 18:36:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da hayvan hastalıklarıyla mücadele toplantısı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]