Diyarbakır'da hayvan otlatma kavgası: 2 ölü - Son Dakika

Diyarbakır'da hayvan otlatma kavgası: 2 ölü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde iki aile arasından iddiaya göre hayvan otlatma yeri meselesi yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi öldü.

Olay, Diyarbakır Dicle ilçesine bağlı kırsal Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki aile arasında hayvan otlatma yeri yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada taraflar bir birlerine bıçak ve silahla saldırınken, kavga sırasında Erdal Kaçar vücuduna isabet eden kurşunlarla, Cuma Umay ise bıçakla yaralandı.

Yaralılar hastanede hayatını kaybetti

Helikopter ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağı yaralı Kaçar ile Umay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler.

Olay sonrası mahallede güvenlik önlemi alan jandarma ekipler, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.