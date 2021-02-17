Diyarbakır'da hayvancılıkla uğraşan 130 kadına süt sağım makinesi ve yem desteği sağlandı - Son Dakika

Diyarbakır'da hayvancılıkla uğraşan 130 kadına süt sağım makinesi ve yem desteği sağlandı

17.02.2021 16:15
Diyarbakır'da hayvancılıkla uğraşan 130 kadına süt sağım makinesi ve yem desteği sağlandı, System.String[]

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 130 kadına yüzde 70 hibe destekli süt sağım makinesi ve yem desteği verildi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 130 kadına yüzde 70 hibe destekli süt sağım makinesi ve yem desteği verildi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Dicle Kaymakamlığı ve Belediyesine ziyarette bulunarak yapılan, devam eden ve planlanan projelerle ilgili bilgi aldı.

Esnafı da ziyaret eden Karaloğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Sütümü Koruyorum Gıdamı Koruyorum" projesi kapsamında düzenlenen ve hayvancılıkla uğraşan 130 kadına yüzde 70 hibe destekli süt sağım makinası ve yem dağıtım törenine katıldı.

Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, Anadolu topraklarının tarım ve hayvancılık yönünden ilklerin yaşandığı bereketli yerler olduğunu ifade etti.

Kadın çiftçilere 130 süt sağım makinası ve 65 ton yem ile 14 çiftçiye 65 dönümlük bağ için telli terbiye sistemi malzemesi desteği sağlayacaklarını aktaran Karaloğlu, "Kadın çiftçilerimizin sağım mesaisini kolaylaştıracağız, sütte temizlik ve kaliteyi arttıracağız, yemle daha fazla süt almalarını sağlayacağız. Bağcılık da bölgenin en eski tarımsal faaliyetlerinden. Bağlar biraz yaşlandı. Şimdi bağları gençleştiriyoruz. Telli terbiye dediğimiz çardak sistemiyle hem üzümün dönem başına verimini hem de kalitesini arttıracağız." diye konuştu.

Bölgede üretimi arttırmaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü ve üretmekten başka şans olmadığını vurgulayan Karaloğlu, Dicle'nin Diyarbakır'da organik tarımın merkezi haline geldiğini anlattı.

İlçede organik meyve yetiştiricileri birliğinin bulunduğunu ifade eden Karaloğlu, "650 üyesi var. İnşallah devletimizin desteğiyle ilçede, organik tarımı arttırmak istiyoruz." dedi.

Daha sonra Karaloğlu, İlçe Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Hisarcık, Dicle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da hayvancılıkla uğraşan 130 kadına süt sağım makinesi ve yem desteği sağlandı - Son Dakika


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