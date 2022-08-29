Evlat nöbetindeki anne: HDP'nin evimize düşürdüğü ateş 5 yıldır sönmüyor - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki anne: HDP'nin evimize düşürdüğü ateş 5 yıldır sönmüyor

29.08.2022 16:24
Evlat nöbetindeki anne: HDP'nin evimize düşürdüğü ateş 5 yıldır sönmüyor

DİYARBAKIR'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden Sabire Aydın, "Oğlumu HDP'den istiyorum, onu almadan eylemime son vermeyeceğim. HDP, evimize öyle bir ateş düşürdü ki 5 yıldır sönmüyor" dedi.

DİYARBAKIR'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden Sabire Aydın, "Oğlumu HDP'den istiyorum, onu almadan eylemime son vermeyeceğim. HDP, evimize öyle bir ateş düşürdü ki 5 yıldır sönmüyor" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 303 ailenin dönüşümlü sürdürdüğü nöbette, 1092'nci güne girildi. Bugüne kadar 37 aile, çocuklarına kavuştu. Oğlu Zafer'in, 2017 yılında yaz tatili için gittiği İzmir'de kandırılıp, dağa kaçırıldığını anlatan Sabire Aydın, "Oğlumu HDP'den istiyorum, onu almadan eylemime son vermeyeceğim. HDP, evimize öyle bir ateş düşürdü ki 5 yıldır sönmüyor. Çocuğum, seni bekliyorum. İlk gittiğin gün gibi seni istiyorum. Ne olursun dön, gel. 3 yıldır anneler olarak burada mücadele vermeye devam ediyoruz. 3 Eylül'de 4'üncü yılımıza gireceğiz. Bütün Türkiye'yi nöbetimize bekliyoruz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Eylül, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki anne: HDP'nin evimize düşürdüğü ateş 5 yıldır sönmüyor - Son Dakika

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