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Diyarbakır'da HDP il binası önünde gergin anlar

1 saat önce

Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatının başlamasıyla birlikte Diyarbakır'dan çok sayıda savaş uçağı kalkış yaptı.

Diyarbakır'da HDP il binası önünde gergin anlar, System.String[]

Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatının başlamasıyla birlikte Diyarbakır'dan çok sayıda savaş uçağı kalkış yaptı. Savaş uçaklarının kalkışı ile çocuklarının PKK terör örgütüne kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, HDP il binasına girmek istedi. Yaşanan kısa süreli gerginlik polis tarafından önlendi.

Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla çocukları PKK tarafından kaçırılan ve Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan acılı aileler, parti binasına girmek istedi. Ailelerin parti binasına girmesini polis ekipleri engelledi. Savaş uçaklarının hareketliliğinin ara ara devam etmesiyle ailelerin gergin bekleyişi sürerken, Ayşegül Biçer, çocuğunun Fırat'ın doğusunda terör örgütü üyelerince çatışmaya girmesi ve burada ölmesi durumunda HDP'yi yakacağını söyledi. Bölgede gerginlik ara ara devam ediyor.

(Sedat Irmak/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:40 Kaynak: İHA
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