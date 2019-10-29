Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da HDP il binası önünde gerginlik
Son Dakika Genel Diyarbakır'da HDP il binası önünde gerginlik

Diyarbakır'da HDP il binası önünde gerginlik

44 dakika önce

- Diyarbakır'da HDP il binası önünde gerginlik Evlat nöbetindeki aileler parti binasına girmek istedi Polis ekipleri, acılı ailelerin binaya girmesin önlediDİYARBAKIR - Çocuklarının PKK terör örgütüne kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, HDP il binasına girmek istedi.

- Diyarbakır'da HDP il binası önünde gerginlik

Evlat nöbetindeki aileler parti binasına girmek istedi

Polis ekipleri, acılı ailelerin binaya girmesin önledi

DİYARBAKIR - Çocuklarının PKK terör örgütüne kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, HDP il binasına girmek istedi. Yaşanan kısa süreli gerginlik polis tarafından önlendi.

Çocukları PKK tarafından kaçırılan ve Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan acılı aileler, parti binasına girmek istedi. Ailelerin parti binasına girmesini polis ekipleri engelledi.

2015 yılında İzmir Ege Üniversitesi gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken iddiaya göre 22 yaşında kaçırılan Mehmet Nilifırka'ın annesi İmmihan Nilifırka ve oğlu Azad'ın PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını öne süren anne Remziye Akkoyun fenalaştı. Sinir krizi geçiren anne İmmihan Nilifırka, 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da HDP il binası önünde gerginlik

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Polis, PKK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 01:42 Kaynak: İHA
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