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DİYARBAKIR'DA HDP'Lİ 2 BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
6 saat önce
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinin Belediye Başkanı Belgin Diken ve Hazro ilçesinin Belediye Başkanı Ahmet Çevik, haklarındaki terör soruşturması nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:24 Kaynak: DHA
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinin Belediye Başkanı Belgin Diken ve Hazro ilçesinin Belediye Başkanı Ahmet Çevik, haklarındaki terör soruşturması nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldı. Çevik'in yerine Hazro Kaymakamı Ali Öner, Diken'in yerine ise Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi görevlendirildi.
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