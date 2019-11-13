Son Dakika Haberleri: DİYARBAKIR'DA HDP'Lİ 2 BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
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DİYARBAKIR'DA HDP'Lİ 2 BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

6 saat önce

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinin Belediye Başkanı Belgin Diken ve Hazro ilçesinin Belediye Başkanı Ahmet Çevik, haklarındaki terör soruşturması nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldı.

DİYARBAKIR'DA HDP'Lİ 2 BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI, System.String[]

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinin Belediye Başkanı Belgin Diken ve Hazro ilçesinin Belediye Başkanı Ahmet Çevik, haklarındaki terör soruşturması nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldı. Çevik'in yerine Hazro Kaymakamı Ali Öner, Diken'in yerine ise Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi görevlendirildi.


Belgin Diken, Diyarbakır, Yenişehir, Hazro, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:24 Kaynak: DHA
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