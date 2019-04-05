Diyarbakır'da, Hdp'li 3 Vekile Terör Soruşturması

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün HDP İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, terör örgütü PKK'yı öven sözde marşın okunması ve ölen teröristler için saygı duruşunda bulunulması ile ilgili 3 milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün HDP İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, terör örgütü PKK'yı öven sözde marşın okunması ve ölen teröristler için saygı duruşunda bulunulması ile ilgili 3 milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı.



HDP İl Başkanlığı'nda dün düzenlenen, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen ve aynı zamanda milletvekili olan Adnan Selçuk Mızraklı ile milletvekilleri Berdan Öztürk ve Hülya Alökmen'in de katıldığı toplantıda, terör örgütü PKK ile teröristleri öven sözde marş okunup, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunuldu. Toplantıda, ayrıca PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar da atıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca milletvekilleri Adnan Selçuk Mızraklı, Berdan Öztürk ve Hülya Alökmen hakkında, 'terör' suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılık kaynakları, konunun tümüyle incelemeye alındığını belirtti. - Diyarbakır

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