Son dakika haberleri | Diyarbakır'da HDP'li başkanlar gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Diyarbakır'da HDP'li başkanlar gözaltına alındı

22.10.2020 19:28

Son dakika haber: Diyarbakır'da HDP'ye yönelik başlatılan operasyonunda HDP Diyarbakır il başkanı ve yardımcısı ile Yenişehir ilçe başkanı ve yardımcısı gözaltına alındı.

Diyarbakır'da HDP'ye yönelik başlatılan operasyonunda HDP Diyarbakır il başkanı ve yardımcısı ile Yenişehir ilçe başkanı ve yardımcısı gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Fiskaya istikametinde duvara yasadışı pankart asılmaya çalışılması ve şahısların kaçması üzerine yapılan kamera çalışması neticesinde 3 kişinin HDP Yenişehir ilçe binasından çıkıp taksiye bindikleri afişleri astıktan sonra da ellerindeki malzemelerle HDP Diyarbakır il başkanlığına girdikleri tespit edildi.

Pankart asma olayları ile ilgili olarak Sulh Ceza Hakimliğinin arama kararına istinaden 22 Ekimde HDP il başkanlığı binası ve HDP Yenişehir İlçe Başkanlığı binasında yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman, örgütsel notlar, dijital malzemeler, toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap-dergi-gazete PKK/KCK terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu posterler, tişörtler, resimler, YPG/PKK terör örgütünün sözde bayrak-flamasının olduğu bez parçaları ele geçirildi. Suç unsurları ile alakalı cumhuriyet savcısının talimatıyla HDP Diyarbakır İl Başkanı Zeyyat Ceylan ve yardımcısı Hülya Alökmen Uyanık ile HDP Yenişehir İlçe Başkanı Remziye Sızıcı ve yardımcısı Kasım Kaya gözaltına alındı.

-İHA-

Son dakika haberleri | Diyarbakır'da HDP'li başkanlar gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Diyarbakır'da HDP'li başkanlar gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Diyarbakır'da HDP'li başkanlar gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Diyarbakır'da HDP'li başkanlar gözaltına alındı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Yenişehir, Sur, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Diyarbakır'da HDP'li başkanlar gözaltına alındı - Son Dakika

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