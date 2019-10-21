Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da HDP'li belediye başkanları gözaltında
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Diyarbakır'da HDP'li belediye başkanları gözaltında

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 19 Ağustos günü hakkındaki terör soruşturması nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Selçuk Mızraklı ile Kayapınar ve Bismil belediye başkanları gözaltına alındı.

Diyarbakır'da HDP'li belediye başkanları gözaltında, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 19 Ağustos günü hakkındaki terör soruşturması nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Selçuk Mızraklı ile Kayapınar ve Bismil belediye başkanları gözaltına alındı.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:51 Kaynak: DHA
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