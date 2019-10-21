Diyarbakır'da HDP'li belediye başkanları gözaltında
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İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 19 Ağustos günü hakkındaki terör soruşturması nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Selçuk Mızraklı ile Kayapınar ve Bismil belediye başkanları gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:51 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 19 Ağustos günü hakkındaki terör soruşturması nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Selçuk Mızraklı ile Kayapınar ve Bismil belediye başkanları gözaltına alındı.
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