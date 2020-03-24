Diyarbakır'da HDP'li belediye başkanları hakkındaki terör soruşturması - Son Dakika
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Diyarbakır'da HDP'li belediye başkanları hakkındaki terör soruşturması

6 saat önce

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 HDP'li belediye başkanından görevinden uzaklaştırılan HDP'li Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak ve Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan...

Diyarbakır'da HDP'li belediye başkanları hakkındaki terör soruşturması, System.String[]

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 HDP'li belediye başkanından görevinden uzaklaştırılan HDP'li Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak ve Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Akkul, Toprak ve Mercan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması talebiyle çıkarıldığı nöbetçi mahkemece Akkul tutuklanırken, Toprak ve Mercan da "konutunu terk etmemek" ve "yurt dışına çıkış yasağı" tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verildi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:18 Kaynak: AA

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