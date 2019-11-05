Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da HDP'li Belediye Meclis üyesine terörden tutuklama
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da HDP'li Belediye Meclis üyesine terörden tutuklama

Diyarbakır'da HDP'li Belediye Meclis üyesine terörden tutuklama

8 saat önce

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde HDP'li Belediye Meclis üyesi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Diyarbakır'da HDP'li Belediye Meclis üyesine terörden tutuklama, System.String[]

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde HDP'li Belediye Meclis üyesi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda PKK/KCK terör örgütüyle sürekli irtibata geçerek verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen Hani Belediyesinin HDP'li meclis üyesi "Rojbin" kod adlı G.A. ile belediyenin HDP'li eski meclis üyeleri A.T. ve E.A'nın yakalanması için operasyon düzenlendi.

Adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HDP'li meclis üyesi G.A, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, A.T. ve E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Hani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DEAŞ'ın bombacısı terörist Hayrullah Fethi, Azez'de yakalandı!
Terör örgütü YPG bir kez daha sivilleri hedef aldı: Saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı Sancaktepe belediye başkanı döğücü, londra'da uğradığı saldırıyı anlattı Davutoğlu ve Babacan'ın görüştüğü Kürt siyasetçilerin isimleri belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 20:17:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da HDP'li Belediye Meclis üyesine terörden tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]