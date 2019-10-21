Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da HDP'li belediyelere terör operasyonu (3)
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Diyarbakır'da HDP'li belediyelere terör operasyonu (3)

1 saat önce

KOCAKÖY BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA Diyarbakır'ın Kocaköy Belediyesi'nde, bu sabah saatlerinde, polis ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları sürdürülürken, terör soruşturması nedeniyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan Belediye Başkanı HDP'li Eylem Nazlıer ile 2 belediye çalışanı...

Diyarbakır'da HDP'li belediyelere terör operasyonu (3), System.String[]

KOCAKÖY BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Diyarbakır'ın Kocaköy Belediyesi'nde, bu sabah saatlerinde, polis ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları sürdürülürken, terör soruşturması nedeniyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan Belediye Başkanı HDP'li Eylem Nazlıer ile 2 belediye çalışanı gözaltına alındı. Nazlıer ve 2 çalışanın emniyette sorgulandığı belirtildi.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Kocaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:40 Kaynak: DHA
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