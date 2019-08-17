Diyarbakır'da HDP'li belediyeye barınaktaki hayvanlara şiddet tepkisi
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DİYARBAKIR'da HDP'li Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hayvanların aç bırakılıp, şiddet uygulanmasına tepkiler sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:38 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'da HDP'li Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hayvanların aç bırakılıp, şiddet uygulanmasına tepkiler sürüyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
bünyesinde bulunan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu K.İ., askeri birliklerden hayvanlar için gönderilen ekmekleri çevredeki fırınlara, hayvanlara verilmesi gereken ilaçları ise veterinere sattığı ve hayvanlar fazla dışkı yapmasın diye aç bırakıldığı iddiaları üzerine görevden uzaklaştırıldı.
Hayvan hakları savunucuların yargıya başvurup, şikayette bulundukları barınakla ilgili önlem alınması istenirken, sosyal medyada hayvanlara uygulanan şiddete yönelik tepkiler ise sürüyor. Sosyal medya kullanıcıları, sorumlu veterinerin görevden uzaklaştırıldığı ve görüntülerini paylaştıkları barınaktaki hayvanlara uygulanan şiddetin sürdüğüne dikkat çekip, HDP'li Büyükşehir Belediyesi'ne tepkilerini dile getiriyor.
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