Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da HDP'li belediyeye barınaktaki hayvanlara şiddet tepkisi-ARŞİV
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Diyarbakır'da HDP'li belediyeye barınaktaki hayvanlara şiddet tepkisi-ARŞİV

1 saat önce

Diyarbakır'da HDP'li belediyeye barınaktaki hayvanlara şiddet tepkisi-ARŞİV.

Diyarbakır'da HDP'li belediyeye barınaktaki hayvanlara şiddet tepkisi-ARŞİV
Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:02 Kaynak: DHA
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