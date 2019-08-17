Diyarbakır'da HDP'li belediyeye barınaktaki hayvanlara şiddet tepkisi-ARŞİV
1 saat önce
Diyarbakır'da HDP'li belediyeye barınaktaki hayvanlara şiddet tepkisi-ARŞİV.
Diyarbakır Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:02 Kaynak: DHA
'da HDP'li belediyeye barınaktaki hayvanlara şiddet tepkisi-ARŞİV
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