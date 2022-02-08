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Diyarbakır'da, HDP'li Ersoy'a "İslami değerlere hakaret" tepkisi Açıklaması - Son Dakika

Diyarbakır'da, HDP'li Ersoy'a "İslami değerlere hakaret" tepkisi Açıklaması

08.02.2022 16:21
Diyarbakır'da, HDP'li Ersoy'a "İslami değerlere hakaret" tepkisi Açıklaması

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu ile Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şubesi, HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'a Meclis'te düzenlediği basın toplantısındaki ifadelerinden dolayı tepkisini dile getirdi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu ile Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şubesi, HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'a Meclis'te düzenlediği basın toplantısındaki ifadelerinden dolayı tepkisini dile getirdi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu Başkanı Abdulvasi Yaz, merkez Kayapınar ilçesindeki federasyon binası önünde yaptığı basın açıklamasında, binlerce yıldır İslam ile şereflenen bu topraklarda kardeşlik bağlarıyla bir arada yaşayan bu milletin özünde İslam'ın yattığını söyledi.

Yaz, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda İslam'ın kutsiyetini taşıyan tüm unsurlar kendini marjinal olarak tanımlayan ve toplumda sınıf farkı yaratanlar tarafından fütursuzca saldırıya uğradı. İslam dini bu ve buna benzer saldırılar karşısında asla zarar görmeyecektir. 21. yüzyılın başlarından itibaren İslam ve İslami değerlerin toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi ve yükselmesini hazmedemeyen bu köhneleşmiş zihniyetler tarihten silinmeye mahkum olacaktır. İslami değerlere sahip çıkma düşüncesi tüm kuşaklarımızda mevcuttur. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da İslam sancağı altında yüzyıllardan beri süregelen birlik ve beraberliğin kadim medeniyetimizle yaşatılmasını sağlamaya devam edeceğiz."

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir de, şube binasında yaptığı açıklamada, HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'a tepkisini dile getirerek, "Oylarıyla seçildikleri Müslüman halkımızın inancına hakareti hüner belleyen bu maskeli çirkin yüzler, batılılaşmayı fikri özgürlük, inanca küfretmeyi zikri özgürlük zannediyor." ifadesini kullandı.

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Halkların Demokratik Partisi, Güneydoğu Anadolu, Diyarbakır, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da, HDP'li Ersoy'a 'İslami değerlere hakaret' tepkisi Açıklaması - Son Dakika


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