Diyarbakır'da Hdp'liler Mazbatalarını Almak İçin Dilekçe Verdi

Kesin olmayan sonuçlara göre, HDP 'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı ile merkez ilçe belediye başkanları mazbatalarını almak için İl Seçim Kuruluna dilekçe verdi.Seçim kurulunun önünde açıklama yapan Mızraklı, Diyarbakır'daki büyükşehir ve 4 ilçe belediye başkan adayları olarak mazbatalarının neden verilmediği konusunda kendilerine bilgi verilmesi için dilekçe verdiklerini söyledi. Yüksek Seçim Kurulu 'nun bu konudaki yaklaşımının yasalarda belirtildiğini aktaran Mızraklı, şöyle konuştu:"Yasanın ilgili hükümleri bir an önce en erken vakitte seçmen iradesinin YSK kararlarıyla bir an önce belgelenip ilgili taraflara aktarılmasını zorunlu kılıyor. Bu kadar açık bir durumun olduğu Diyarbakır, Van ve Mardin gibi birçok kentimizi düşünürsek buralarda bu işin geciktirilmesi YSK'yı da ciddi anlamda töhmet altında bırakacaktır. Bir an önce karar vermelerini bekliyoruz."Mızraklı, İl Seçim Kurulu ile yaptıkları görüşmede mazbataların verilmeme nedeni şu şekilde anlattı:"İtirazların olduğunu ve YSK'ya bunları gönderdiklerini ifade ediyorlar. Muhtemel kararı da Ankara 'dan tesis edileceği gibi bir yaklaşım var."Mızraklı, KHK ile ihraç olmuş adaylarla ilgili olarak şunları kaydetti:"Buna ilişkin olarak biz de sürekli hukukçularla da bu konuları görüşüyor. YSK nezdinde de girişimlerimizi de yapıyoruz. Partimizin YSK'daki temsilcileri de görüşmeleri yapıyor."