Diyarbakır'da Hdp'liler Mazbatalarını Almak İçin Seçim Kurulu'na Başvurdu
1 saat önce
RESMİ olmayan sonuçlara göre HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye başkanı seçilenler, mazbatalarını almak için İl Seçim Kurulu'na başvurdu.
RESMİ olmayan sonuçlara göre HDP
'den Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
ile ilçe belediye başkanı seçilenler, mazbatalarını almak için İl Seçim Kurulu'na başvurdu.
31 Mart 2019 yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre HDP'den Diyarbakır'da Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı
ile Bağlar
, Sur
, Yenişehir
ve Kayapınar
belediye başkanlıklarına seçilenler, mazbatalarını almak için İl Seçim Kurulu'na dilekçe verdi. Dilekçelerini veren HDP'liler adına gazetecilere açıklamada bulunan Adnan Selçuk Mızraklı, mazbatalarını alıp, göreve başlamak istediklerini söyledi.
Kendisiyle beraber 4 merkez ilçe belediye başkanı ve bazı meclis üyeleriyle birlikte İl Seçim Kurulu'na dilekçe verdiklerini belirten Mızraklı, "Seçimler gerçekleştirilmiş olmasına rağmen hala seçimin sonuçlarını teyit etmekle bunu kamuoyuna açıklamakla yükümlü olan Yüksek Seçim Kurulu
bu açıklamaları sürekli ertelemektedir. Nedenini, gerekçelerini kamuoyundan saklamakta. Bölgemizde ve özellikle Diyarbakır başta olmak üzere telafisi mümkün olmayan oldukça ezici sonuçlarla seçmen iradesi çıkmış olmasına rağmen sürekli mazbataların verilmesi geciktirilmektedir. Bunun üzerine bizler bugün Diyarbakır'daki büyükşehir ve 4 ilçemizin belediye eş başkanları ve seçilmiş meclis üyeleri olarak İl Seçim Kurulu'na geldik. Bu durumun açığa çıkarılması için bir an önce bize bilgi verilmesi noktasındaki tutumumuzu gösterdik ve dilekçelerimizi verdik. Bir an önce bu mazbatalar verilmeli" dedi. - Diyarbakır
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:38 Kaynak: DHA
Selahattin Demirtaş Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi: Tam Bir Hezimet
Fatma Çalkaya Başkanlık Görevini Adaylığı Düşürülen Eşi Mehmet Ali Çalkaya'dan Devraldı
Son Dakika! Bahçeli'nin Seçim Tekrarı Çıkışına İmamoğlu'ndan Yanıt: O Zaman İki Ayda Bir Seçim Yapalım
Son Dakika! Bahçeli: 60 Gün Sonra Yeni Bir Seçim Düşünülebilir