Diyarbakır'da HDP'lilerin izinsiz yürüyüşüne polis izin vermedi - Son Dakika

Polisin provokasyon yapmak isteyen kişileri gruptan ayırarak bir süre çembere aldığı görüldü.

Bu sırada HDP milletvekilleri ile polisler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Polis, gruba anonsla sık sık İzmir 'de HDP il binasında gerçekleştirilen saldırıyı kınayabilecekleri ancak terör örgütü lehine propaganda yapılıp slogan atılmasına müsaade etmeyecekleri uyarısında bulundu.

Merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde toplanan aralarında bazı HDP milletvekillerinin bulunduğu grup Sanat Sokağı'na yürüyüp basın açıklaması yapmak istedi.

Diyarbakır 'da izinsiz gösteri yapmak isteyen HDP'li gruba polis izin vermedi.

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