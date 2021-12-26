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Diyarbakır'da HDP'nin 3. Olağan Gençlik Kongresi'ne "terör" soruşturması - Son Dakika

Diyarbakır'da HDP'nin 3. Olağan Gençlik Kongresi'ne "terör" soruşturması

26.12.2021 17:39
Diyarbakır'da HDP'nin 3. Olağan Gençlik Kongresi'ne "terör" soruşturması

Diyarbakır'da düzenlenen HDP'nin 3. Olağan Gençlik Kongresi'nde "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında bazı kişiler gözaltına alındı.

Diyarbakır'da düzenlenen HDP'nin 3. Olağan Gençlik Kongresi'nde "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında bazı kişiler gözaltına alındı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP'li bazı milletvekillerinin katılımıyla merkez Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede, terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.

Kongrede, etkisiz hale getirilen teröristler için sözde "saygı duruşu"nda bulunuldu, slogan atıldı, sinevizyon gösteriminde Öcalan'ın eski bir konuşmasına ve fotoğraflarına yer verildi.

Kongrede konuşan Sancar, HDP'nin; gençlik, kadın, ekoloji partisi ve ülkede güzel bir geleceğin adresi olduğunu söyledi.

"HDP, bu ülkede geleceğin eşitlik, özgürlük ve demokrasi üzerine kurulmasını sağlamak için yolları açmaya kararlıdır." diyen Sancar, büyük bir barış projesinden söz ettiklerini ifade etti.

Sancar, şunları kaydetti:

"Bu ülkeye büyük barış projesini getirecek olan bizleriz. Öncülüğünü de gençler yapacaktır. HDP olarak biz öyle, gençlere 'şunları vadediyoruz.' diye konuşma yapmayız. Biz kimseye, gençlere vadetmek gibi bir yetki ve hakka sahip olduğumuzu düşünmüyoruz çünkü karar verecek olanlar gençlerdir. HDP'yi yönetenler gençlerdir. HDP'nin karar organlarında gençler olacak. Biz sizin öncülüğünüzde, sizin mücadele kararlılığınızla, sizin bize yüklediğiniz sorumluluğun hakkını vermeye çalışıyoruz. Veremezsek bizden hesap sorun, bizi eleştirin, takip edin. Bize hata yaptığımız anda uyarıda bulunun. Gençler olmadan yanlış yola da sapabiliriz. Bizim en büyük denetçimiz sizlersiniz."

"Terör" soruşturması başlatıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, kongrede "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Kongrenin sonunda, soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar oldu.

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, gençlik, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da HDP'nin 3. Olağan Gençlik Kongresi'ne 'terör' soruşturması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da HDP'nin 3. Olağan Gençlik Kongresi'ne "terör" soruşturması - Son Dakika
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