Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı (2) - Son Dakika

'2013'TE ÖCALAN'IN KALEME ALDIĞI DEKLARASYONUN ARKASINDAYIZ'

Kutlama programında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, nevruzun sadece Kürtlerin bayramı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bugün, her yerde direnen işçilerin, emekçilerin, milyonların bayramıdır. Nevruz aynı zamanda zalimlere boyun eğmeyen mazlumların bayramıdır. Onurlu bir yaşam için mücadele eden halklarımızın bayramıdır. Herkes bu meydana iyi baksın, buradan çıkan mesajları iyi okusun. 9 yıl önce 2013'te bu meydanda bir mutabakat metni okundu. Bu metin tarihi bir çözümün yol haritasıydı. İmralı'da Öcalan'ın kaleme aldığı bu deklarasyonun, bu mektubun, ortak geleceğin birlikte kurulacağını ilan eden bir mektubun okunmasının üzerinden 9 yıl geçti. 9 yılda yaşananlar, çözüm mektubunun aciliyetini bugüne kadar yaşananlarla bizlere gösterdi. HDP ve Kürtler olarak 2013 yılında okunan mektubun arkasında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Ukrayna savaşı bizlere bir kez daha göstermiştir. Bunun için HDP olarak diyoruz ki büyük barışlara ihtiyaç var. Büyük barışlar sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde hayata geçmek zorundadır. Büyük barış için, halklarımızın ortak geleceği için her türlü sorumluluğu almaya hazır olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Barışın etrafında büyük bir kenetlenmeye ihtiyaç olduğunu bir kez daha ilan ediyoruz. Türk'ü ile Kürt'ü ile Laz'ı ile Çerkez'i ile Arap'ı ile bu topraklarda yaşayan bütün halklarla birlikte büyük barışın aciliyetini bir kez daha buradan duyuruyoruz. Barış bu ülkeye, bütün ülkelere geldiği zaman, arkasından nelerin geleceğini biliyoruz. Savaş acı ve gözyaşıdır. Barış yaşamdır, gelecektir, umuttur. Büyük barışın tam zamanı, şimdi barış, hemen barış, büyük barış diyoruz" dedi.'ANAHTAR PARTİ HDP'DİR'Barıştan başka bir çıkar yol olmadığını iyi bildiklerini ifade eden Buldan, şöyle devam etti: "Türkiye'de siyaset yapan herkesin temel gündeminin barış olması gerektiğini söylüyoruz. Siyaset ve parlamento bunun için vardır. Herkes elini taşın altına koymalı. Bu ülkenin en büyük sorunu 'Kürt sorunu'dur. 'Kürt sorunu yoktur' diyerek bu sorun çözülmez, 'çözdük' diyerek çözülmez. Korkarak değil, silerek değil, cesaretle, umutla, Türkiye halklarının geleceği için, Kürtlerin geleceği için 'Kürt sorunu'nun acilen çözümüne ihtiyaç var. Yaşanan bütün krizlerin çözümü için elimizi taşın altına koymaya hazırız. HDP anahtar bir partidir. Ülkede kilitlenmiş bütün sorunların çözümü için sorumluluk almayı bilen bir partiyiz. Bunu da hayata geçireceğimizi özellikle ifade ediyoruz. İnkarla, baskıyla, zorla, cezaeviyle bu sorunlar çözülmez. HDP olarak 27 Eylül 2021'de açıkladığımız deklarasyonun arkasındayız. Türkiye'de adalete, demokrasiye, büyük anlamda yol açacak bir deklarasyondu. Bizimle olmayan her kesime, her inanca, herkese buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Sorunların çözümünün halkla, toplumla olacağına inanıyoruz. Bu ülkeye barışı getireceğiz, demokrasiyi, adaleti biz getireceğiz. Her türlü özgürlüğü biz getireceğiz."

Selim KAYA-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,