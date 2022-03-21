Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı (3) - Son Dakika
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Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı (3)

21.03.2022 19:37
Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı (3)

298 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 15 POLİS YARALANDIDiyarbakır'da HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamalarında polise taş atan, yasaklanmış örgüt simgelerini taşıyan, yasa dışı slogan atan ve polise mukavemet eden 298 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

298 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 15 POLİS YARALANDI

Diyarbakır'da HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamalarında polise taş atan, yasaklanmış örgüt simgelerini taşıyan, yasa dışı slogan atan ve polise mukavemet eden 298 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Çıkan olaylarda15 polisin de hafif şekilde yaralandığı ifade edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Burak EMEK- Serhat Ozan YILDIRIM/ DİYARBAKIR,


Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı (3)
Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı (3)
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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Slogan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı (3) - Son Dakika
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