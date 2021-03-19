Diyarbakır'da, HDP'nin nevruz etkinliğine izin çıktı - Son Dakika

Belirlenen yollar cumartesi günü saat 21.30 ile pazar günü etkinlik bitimine kadar kapalı tutulacak.

HDP'nin organize ettiği çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı nevruz tertip komitesi, 21 Mart Pazar günü kent merkezinde nevruz kutlaması için Diyarbakır Valiliği 'ne başvurdu. Başvuruyu değerlendiren valilik, tertip komitesine gönderdiği yazıda, kutlamaların merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda yapılabileceğini bildirdi.

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