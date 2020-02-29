Diyarbakır'da HDP önünde evlat nöbetine 4 aile daha katıldı - Son Dakika

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 180 gündür devam eden evlat nöbeti eylemine 4 aile daha katıldı.



Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 180. gününde de devam ediyor. Nöbete katılan ailelerin sayısı, 4 ailenin daha katılmasıyla 101'e yükseldi.



Kamile Küçükdağ oğlu 21 yaşındaki Engin Küçükdağ'ın 2015 yılında Adana'da kaybolduğunu ve bir daha haber alamadığını söyledi. Küçükdağ, "Adana'dan oğlum için geldim. 5 senedir Kobani'ye gitmiş. En son oradan haber geldi, dedi ben oradayım. 3 aya kadar nerede olduğunu hiç bilmiyordum. Ölümü yaşıyor mu, 3 aydan sonra telefon açtı dedi ben Kobani'deyim. HDP'yi gittim dedim oğlum orada mı, değil mi en azından bana söyleyin içim rahat etsin. Dediler biz bilmiyoruz nerede olduğunu. 5 senedir ben başımı yastığa koyamıyorum. Gözüm uykuya girdiğinde nerede olduğumu bilmiyorum. Bir Allah'a güveniyorum bir devletime güveniyorum. Zaten o yüzden kendimi devletimin kapısına attım. Buradaki aileleri görünce ümitlendim belki oğlum gelir diye. Engin ben buradayım ne olur sesimi duyuyorsan gel" dedi.



Kocaeli'nden gelen Altun Bozkurt ise Kürtçe konuşarak 9 ay önce 23 yaşında ortadan kaybolan oğlu İdris Bozkurt için oturma eylemine katıldığını söyledi. Bozkurt, "Oğlumdan 9 aydır haber alamıyoruz. 1 ay kalmıştı düğününe. Düğün hazırlıkları yapıyorduk. 9 aydır arıyoruz bulamıyoruz. Polis, asker her yerde arıyorlar bulamıyorlar. Bu annelerin çocukları geldi, bende geldim buraya. Hepimiz perişanız oğlum, ne olur geri dön. Allah devletin eksikliğini vermesin inşallah" diye konuştu.



Diyarbakır Ergani'den gelen Gürkan Umutlu, 2014 yılında ağabeyi Felemez Umutlu'nun Kars'ta üniversite son sınıf öğrencisiyken bir daha haber alamadıklarını ifade etti. Umutlu, "Buraya annemle ağa.eşil için geldim. Ağabeyim 24 yaşında bundan 7 yıl önce 2014'te kaçırıldı. O zamandan beri bir haber alamadık. Ne yapıyor, ne ediyor bir bilgimiz yok. Artık bıçak kemiğe dayandı buraya geldik. Biz o umudu görüp geldik açıkçası. Gelen çocukları gördük, sevinen aileleri gördük neden olmasın. Çıkmadık candan umut kesilmez. Bizde kalkıp buraya oturma eylemine katıldık. Bunun suçlusu açıkçası HDP'dir. Nasıl götürdüler ise o şekilde getirsinler" şeklinde konuştu.



Diyarbakır'dan gelip oturma eylemine katılan Sevgi Çağmar da oğlu Yavuz Çağmar için oturma eylemine katıldı. Kürtçe konuşan Çağmar, Yavuz'un 23 yaşında Sakarya'da üniversitede maliye bölümü okurken 4'üncü sınıftayken telefon açtıklarını ve telefonlarına cevap vermediğini söyledi. Çağmar, "O günden beri haber alamadık. 5 yıl oldu, 25 Nisan'da gitti. Emniyete de kayıp ilanı verdik. O zamandan beride hiçbir haber alamadık. Bazılarının çocukları geri geldi, bizde umut bağladık ve bizde geldik. Dedik belki bizimki de gelir. Ben buradayım oğlum sen gelmeyinceye kadar ben gitmeyeceğim. Kurban olduğum ne olur gel. Hepimiz perişanız. Ne gecemiz gece, ne de gündüzümüz gündüz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR