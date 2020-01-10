Diyarbakır'da HDP önündeki 1 aile daha evladına kavuştu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da HDP önündeki 1 aile daha evladına kavuştu (2) - Son Dakika

Diyarbakır'da HDP önündeki 1 aile daha evladına kavuştu (2)

7 saat önce

DUYGULU ANLAR YAŞANDIDiyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Kadran ailesi, terör örgütü PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan çocukları İbrahim Halil Kadran'a kavuştu.

Diyarbakır'da HDP önündeki 1 aile daha evladına kavuştu (2), System.String[]

DUYGULU ANLAR YAŞANDI

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Kadran ailesi, terör örgütü PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan çocukları İbrahim Halil Kadran'a kavuştu. Kavuşma anında duygusal anlar yaşandı. İbrahim Halil Kadran, babaannesi Halime Kadran ve halası Gülbahar Aşiri'ye sarılarak gözyaşı döktü. Uzun süre sarılan aile bireyleri, hasret giderdi.


Halkların Demokratik Partisi, İbrahim Halil, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:32 Kaynak: DHA
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