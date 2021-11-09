Üye Girişi
DİYARBAKIR'DA, HDP ÖNÜNDEKİ EVLAT NÖBETİ 799'UNCU GÜNÜNDE - Son Dakika

DİYARBAKIR'DA, HDP ÖNÜNDEKİ EVLAT NÖBETİ 799'UNCU GÜNÜNDE

09.11.2021 14:18

DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti, 799 gündür sürüyor.

DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti, 799 gündür sürüyor. Aileleri Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Murat Öztürk, 'Tarih ve destan yazdılar burada. Bu şekilde terörü bertaraf edeceğiz. Bundan sonra hiçbir gencin, kadının ve erkeğin dağa çıkmasına müsaade etmeyeceğiz dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını öne sürüp HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 240 ailenin 799 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 33 aile çocuklarına kavuştu.

'TARİH VE DESTAN YAZDILAR BURADA'

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Murat Öztürk, ilçedeki bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle eylemlerini sürdüren aileleri ziyaret etti. Ailelerle tek tek sohbet eden Öztürk, onlara gül hediye etti. Diyarbakır annelerini ziyaret etmek ve onların yanında olmak için burada olduklarını belirten Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü;

'Terör örgütünün en fazla zarar verdiği bölge halkıdır. Bölgenin kadınlarına ve gençlerine en büyük zarar terör örgütü vermiştir. Kendisine halkın vekili diyenlerin çocukları Paris'te ve Londra'da, görüyorsunuz halkın çocukları istismar edilmiş ve kandırılmış. Nereye gittikleri bile belli değil. Şu an akıbetleri hakkında birçoğunun haberi yok. Terör örgütünün bölge halkına nasıl zarar verdiğini burada görüyoruz. Kesinlikle Diyarbakır anneleri Türkiye'de terörün etkisiz hale getirilmesi konusunda dönüm noktası olmuştur. Tarih ve destan yazdılar burada. Bu şekilde terörü bertaraf edeceğiz. Bundan sonra hiçbir gencin, kadının ve erkeğin dağa çıkmasına müsaade etmeyeceğiz. Burada en büyük desteğimiz Diyarbakır anneleridir. Katkı ve moral sağlayabilirsek ne mutlu bize.

DİYARBAKIR'DA, HDP ÖNÜNDEKİ EVLAT NÖBETİ 799'UNCU GÜNÜNDE
DİYARBAKIR'DA, HDP ÖNÜNDEKİ EVLAT NÖBETİ 799'UNCU GÜNÜNDE
DİYARBAKIR'DA, HDP ÖNÜNDEKİ EVLAT NÖBETİ 799'UNCU GÜNÜNDE
DİYARBAKIR'DA, HDP ÖNÜNDEKİ EVLAT NÖBETİ 799'UNCU GÜNÜNDE
DİYARBAKIR'DA, HDP ÖNÜNDEKİ EVLAT NÖBETİ 799'UNCU GÜNÜNDE

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA, HDP ÖNÜNDEKİ EVLAT NÖBETİ 799'UNCU GÜNÜNDE - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Temel Karamollaoğlu'nu ağırlayacak 15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Temel Karamollaoğlu'nu ağırlayacak Şenol Güneş en sonunda suskunluğunu bozdu 14:57 Şenol Güneş en sonunda suskunluğunu bozdu Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var 14:42 Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var
Kemalpaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı 14:31 Kemalpaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti 14:26 Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım 14:22 Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım
Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi 14:04 Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi Dünya bunu konuşuyor 13:40 Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü

Son Dakika Haberleri
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Temel Karamollaoğlu'nu ağırlayacak
14:57 Şenol Güneş en sonunda suskunluğunu bozdu
14:45 Elmalı davasında anne ve üvey babaya 70'er yıl hapis cezası istendi
14:42 Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var
14:40 Karadeniz için yeni müjde Bakan Dönmez'den geldi: Gün sayıyoruz
14:30 Kemalpaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
14:28 EPDK'nın hizmet binası açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni nükleer santral inşaatlarının sinyalini verdi
14:28 İçişleri Bakanlığı, Meral Akşener'i düzeltti: Ali Haydar Yener suç dosyası kabarık bir güvenlik görevlisi
14:25 Son Dakika: A Milli Takım'da Cengiz Ünder kadrodan çıkartıldı
14:22 Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Demet Özdemir günlük kombininin fiyatı dudak uçuklattı Demet Özdemir günlük kombininin fiyatı dudak uçuklattı         
15:01
Elmalı davasında anne ve üvey babaya 70'er yıl hapis cezası istendi Elmalı davasında anne ve üvey babaya 70'er yıl hapis cezası istendi         
14:46
Karadeniz için yeni müjde Bakan Dönmez'den geldi: Gün sayıyoruz Karadeniz için yeni müjde Bakan Dönmez'den geldi: Gün sayıyoruz         
14:40
İçişleri Bakanlığı, Meral Akşener'i düzeltti: Ali Haydar Yener suç dosyası kabarık bir güvenlik görevlisi İçişleri Bakanlığı, Meral Akşener'i düzeltti: Ali Haydar Yener suç dosyası kabarık bir güvenlik görevlisi         
14:28
Son Dakika: A Milli Takım'da Cengiz Ünder kadrodan çıkartıldı Son Dakika: A Milli Takım'da Cengiz Ünder kadrodan çıkartıldı         
14:26
Galatasaray'da dikkat çeken olay! 1 kişi kovuldu, 3 kişi emekli edildi Galatasaray'da dikkat çeken olay! 1 kişi kovuldu, 3 kişi emekli edildi         
14:08
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı! Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı!         
13:28
Güzel manken Ece Gürsel'den Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap         
13:26
Lütfü Türkkan'la birlikte şehit yakınına küfreden kişi de gözaltına alındı Lütfü Türkkan'la birlikte şehit yakınına küfreden kişi de gözaltına alındı         
13:25
Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor         
12:30
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı         
11:45
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu         
18:18
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 15:12:14. #1.11#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA, HDP ÖNÜNDEKİ EVLAT NÖBETİ 799'UNCU GÜNÜNDE - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement