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Diyarbakır'da hdp önündeki eylemde 23'üncü gün (2)

47 dakika önce

DİYARBAKIRLI ANNELERDEN DESTEK ZİYARETİHDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 23 gündür dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemine sürdüren ailelere, Diyarbakır'da yaşayan anneler ziyaret ederek, desteklerini iletti.

Diyarbakır'da hdp önündeki eylemde 23'üncü gün (2), System.String[]

DİYARBAKIRLI ANNELERDEN DESTEK ZİYARETİ
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 23 gündür dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemine sürdüren ailelere, Diyarbakır'da yaşayan anneler ziyaret ederek, desteklerini iletti.
Hasta yatağından bastonuyla HDP il binası önüne gelen Bedriye Güneş (65), burada eylem yapan ailelerin çocuklarına kavuşmaları için her gün dua ettiğini söyledi. Güneş, "İçim yandı, haberleri izlerken içim parçalandı, ağlaya ağlaya 5 vakit namaz kılıp onlar için dua ediyorum. Onlar da bizim evlatlarımızdır, ameliyatlıyım ama gelip onlarla birlikte olmak istedim" dedi.
'BİZ DE ANNEYİZ, BİZİM DE CİĞERİMİZ YANIYOR'
Bir başka anne Emine Arslan ise konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı. Arslan, "Dayanamıyoruz artık. Televizyon bile izleyemiyoruz. Buradaki ortam çok daha farklı, konuşamıyorum şu an, nereye kadar böyle gidecek, yeter biz de anneyiz, onların ciğeri nasıl yanıyorsa bizim ciğerimiz de öyle yanıyor" diye konuştu.
Annelere desteklerini sunmak için burada olduğunu ifade eden Mihrice Tosun, şunları söyledi:
"Annelere destek olmak için geldim, ben de bir anneyim, yeter diyorum artık. Büyütüyorsun, evlilik çağına getiriyorsun, artık diyecek bir şey bulamıyorum."
Ziyaretçilerden Kader Tosun da "Anaların ağlamasını istemiyoruz, biz de bir anneyiz, onlara destek için geldik" diyerek desteklerini illeti.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, İçim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:59 Kaynak: DHA
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