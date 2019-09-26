Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da hdp önündeki eylemde 24'üncü gün (2)
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Diyarbakır'da hdp önündeki eylemde 24'üncü gün (2)

21 dakika önce

AİLE SAYISI 46 OLDU Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önündeki oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 5 yıl önce Batman'da kaybolan oğlu Azat Çak (23) için Batman'dan gelen Zehra Çak (45) ile 46 oldu.

Diyarbakır'da hdp önündeki eylemde 24'üncü gün (2), System.String[]

AİLE SAYISI 46 OLDU
Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önündeki oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 5 yıl önce Batman'da kaybolan oğlu Azat Çak (23) için Batman'dan gelen Zehra Çak (45) ile 46 oldu. Kayıp oğlundan haber alamayan acılı anne Çak, gözyaşı dökerek, açıklamaya yapamayacağını söyledi.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:10 Kaynak: DHA
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