Diyarbakır'da hdp önündeki eylemde 24'üncü gün (2)
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AİLE SAYISI 46 OLDU Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önündeki oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 5 yıl önce Batman'da kaybolan oğlu Azat Çak (23) için Batman'dan gelen Zehra Çak (45) ile 46 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:10 Kaynak: DHA
AİLE SAYISI 46 OLDU
Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önündeki oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 5 yıl önce Batman'da kaybolan oğlu Azat Çak (23) için Batman'dan gelen Zehra Çak (45) ile 46 oldu. Kayıp oğlundan haber alamayan acılı anne Çak, gözyaşı dökerek, açıklamaya yapamayacağını söyledi.
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