Diyarbakır'da HDP önündeki eylemde 571'inci gün; Gara şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika

Diyarbakır'da HDP önündeki eylemde 571'inci gün; Gara şehitleri için mevlit okutuldu

26.03.2021 16:02

Diyarbakır'da HDP önündeki eylemde 571'inci gün; Gara şehitleri için mevlit okutulduDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 571'inci günde 219 aileyle sürüyor.

Diyarbakır'da HDP önündeki eylemde 571'inci gün; Gara şehitleri için mevlit okutuldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 571'inci günde 219 aileyle sürüyor. Aileler, terör örgütü PKK tarafından Gara Dağı'nda şehit edilen 13 kişi için mevlit okuttu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.

'NE YAĞMUR NE ÇAMUR DİNLEMEDEN BİZ BU ÇADIRIN ALTINDAYIZ'

5 yıl önce, 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Baran için evlat nöbetine devam eden Solmaz Öğrünç, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi. Oğluna teslim olması için de çağrı yapan Öğrünç, "HDP olmazsa PKK olmaz. Baran'ı HDP aldı PKK'ya verdi. Onların çocukları nerede? Hepsi yurt dışında. Benim oğlum da dağlarda ölüme terk edilmiş. Onların vekilleri bir gün gelmedi. Kandil'in adamları bunlar Kürtlerin yanında değiller. Benim çocuğum okul okuyordu. Kuran-ı Kerim 5 kez okumuş. Her şeyimi HDP çaldı. Yüzleri tutmuyor ki bize baksınlar. Kapılarını kapatmışlar. Ne yağmur ne çamur dinlemeden biz bu çadırın altındayız. Annelere de tavsiyem gelsinler çocuklarını istesinler. Çocuklarını onlara yem etmesinler. Ben koştum onlar da koşsunlar çocuklarının peşlerinden. Oğlum beni duyuyorsan gel adalete teslim ol" dedi.

GARA ŞEHİTLERİ İÇİN MEVLİT OKUTTULAR

HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileler, Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesinde, PKK'lı teröristlerce şehit edilen 13 kişi için mevlit okuttu. Gözyaşları içerisinde okunan mevlit programında şehitler için dualar edilip, Kuran-ı Kerim okutuldu.

Diyarbakır'da 2011 terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu için eylemini sürdüren Ömer Tokay, ??Allah onların haklarını bırakmasın. İnşallah diğer çocuklar bu zalimlerin ellerinden kurtulur. Ailelerine de sabır diliyorum" diye konuştu.

Diyarbakır'da HDP önündeki eylemde 571'inci gün; Gara şehitleri için mevlit okutuldu
Diyarbakır'da HDP önündeki eylemde 571'inci gün; Gara şehitleri için mevlit okutuldu
Diyarbakır'da HDP önündeki eylemde 571'inci gün; Gara şehitleri için mevlit okutuldu
Diyarbakır'da HDP önündeki eylemde 571'inci gün; Gara şehitleri için mevlit okutuldu
Diyarbakır'da HDP önündeki eylemde 571'inci gün; Gara şehitleri için mevlit okutuldu
Diyarbakır'da HDP önündeki eylemde 571'inci gün; Gara şehitleri için mevlit okutuldu
Diyarbakır'da HDP önündeki eylemde 571'inci gün; Gara şehitleri için mevlit okutuldu
Diyarbakır'da HDP önündeki eylemde 571'inci gün; Gara şehitleri için mevlit okutuldu
Diyarbakır'da HDP önündeki eylemde 571'inci gün; Gara şehitleri için mevlit okutuldu

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Gara, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da HDP önündeki eylemde 571'inci gün; Gara şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika


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