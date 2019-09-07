Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 5. gününde
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 5. gününde

1 saat önce

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 5'nci gününde 13'e yükseldi.

Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 5. gününde, System.String[]

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 5'nci gününde 13'e yükseldi.

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin eylemi 5'nci gününe girerken, eyleme katılan aile sayısı 13'e yükseldi. Bugün oğulları 4 yıl önce Ağrının Eleşkirt ilçesinde kaybolan Vahit Çur'un (16) annesi Necla Çur ve babası Bedirhan Çur oturma eylemine katıldı. Anne Necla Çur, oğlunun kendisine verilmesini istedi. Anne Çur, "Ben buraya kadar geldim, oğlumu almadan bir yere gidemem. Dağa gittim oğlumu gördüm, çocuğumu vermediler. Oğlumun kafasını yıkamışlar, ilaç vermişler. Diyorlar sen gidersen, devlet annene, babana işkence eder. Kardeşine işkence eder, korkutuyorlar çocuğu. Yalan söylüyorlar. Çocukları korkutup eve gelmelerini engelliyorlar" dedi.

Baba Bedirhan Çur ise, oğullarını görmeye gittiklerini ve teröristlerin 'artık oğlunuzu bir daha görmeye gelmeyin' dediklerini söyledi. Baba Çur, "Kafamıza silah dayadılar. Oğlum gelmek istedi vermediler. Ben fakirim, perişanım. Bakın ben yaşlıyım. Hak mıdır, Müslüman çocuğunu alıp silah vermek, kasına silah dayamak. Müslümanlık böyle midir. Devletinizi bırakmayın. Oğlum kaç gel. Devletine teslim ol. Devletimiz bambaşkadır babam. Onlardan hayır gelmez. 15- 16 yaşındaydı. Kaçırıldığında çobandı" diye konuştu.

Diğer bir aile ise Diyarbakır'dan oğlu 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından alıkonulan Aziz Demir'in (16) annesi Güzide Demir oturma eylemine katıldı. Anne Güzide Demir en son 1 yıl önce oğluyla görüştüğünü ve bacaklarından yaralandığını söyledi. Anne Demir, "Telefon çaldı, ben hep yanmışım dedi. Diyor gelin beni götürün. Biz gittik kimse bizi bırakmadı. Kandırılıp götürüldü. Bu acıları çektik. Gittik Suriye kapısında yattık. Kimse bizi bırakmadı. Her günümüz bize ölümdür. 4 sene oldu gitti. Şimdi 20 yaşındadır" diye konuştu.

Ailelerin umutlu bekleyişleri devam ediyor.

(Rıdvan Kılıç - Sedat Irmak/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu önündeki dağı gösterip açıkladı: Şurada 60-65 terörist kaldı, tertemiz hale getireceğiz
Hdp önündeki oturma eyleminde 5'inci gün; aile sayısı 13'e çıktı Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye seyahat uyarısı tepkisi Ahmet Türk'ten çok konuşulacak çıkış: Hendek olayı yanlıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 13:39:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 5. gününde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]