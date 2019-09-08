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Diyarbakır'da hdp önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde (3)

1 saat önce

EYLEME KATILAN AİLE SAYISI 14'E YÜKSELDİDiyarbakır'da ailelerin HDP önündeki oturma eylemine Hüsniye Kaya da katıldı.

Diyarbakır'da hdp önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde (3), System.String[]

EYLEME KATILAN AİLE SAYISI 14'E YÜKSELDİ
Diyarbakır'da ailelerin HDP önündeki oturma eylemine Hüsniye Kaya da katıldı. Kaya, 5 yıl önce 14 yaşındayken Diyarbakır'da kaybolan kızı Mekiye (19) için HDP önünde oturma eylemine başladı. Hüsniye Kaya, PKK'lı teröristlerce kızına uyuşturucu verilerek Suriye'ye götürüldüğünü arkadaşlarından öğrendiğini söyledi.
GAZETECİ-YAZARLAR ILE OYUNCU YENİLMEZ'DEN ZİYARET
Hüsniye Kaya ile birlikte 14'e yükselen aileler, bugün de İstanbul ve Ankara'dan gelen gazeteci ve yazarlar ile oyuncu Ahmet Yenilmez tarafından ziyaret edildi. Gazeteci- yazarlar ile oyuncu Yenilmez, ailelere karanfil verip desteklerini iletti.


Halkların Demokratik Partisi, Hüsniye Kaya, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:01 Kaynak: DHA
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