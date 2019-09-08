Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da hdp önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde (3)
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Diyarbakır'da hdp önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde (3)

1 saat önce

EYLEME KATILAN AİLE SAYISI 15'E YÜKSELDİDiyarbakır'da ailelerin HDP önündeki oturma eylemine, Ayten ve Şadin Elhaman'ın da katılmasıyla sayı 15'e yükseldi.

Diyarbakır'da hdp önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde (3), System.String[]

EYLEME KATILAN AİLE SAYISI 15'E YÜKSELDİ
Diyarbakır'da ailelerin HDP önündeki oturma eylemine, Ayten ve Şadin Elhaman'ın da katılmasıyla sayı 15'e yükseldi. Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için oturma eylemine başladı. Ayten Elhaman, 2 yıldır oğlunun gelebileceği ümidiyle sevdiği yemekleri yapıp, kıyafetlerini yıkayıp ütülediğini söyledi. Elhaman, "Çocuğumun hiçbir siyasi bağlantısı yoktu. Bizi izliyorsan haber ver. Yaşayıp, yaşamadığını bilmiyoruz. 2 yıldır oğlumdan gelecek bir haber bekliyorum. Bir ümitle sevdiği yemekleri yapıyorum. Kıyafetlerini yıkayıp ütülüyorum" dedi.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:38 Kaynak: DHA
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