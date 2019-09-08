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Diyarbakır'da hdp önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde (6)

32 dakika önce

SAVCILIKTAN HDP'Lİ YÖNETİCİLERE SORUŞTURMADiyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ailelerin, kayıp çocuklarının bulunması için il binası önünde oturma eylemi başlattığı HDP'nin il ve ilçe yöneticileri hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da hdp önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde (6), System.String[]

SAVCILIKTAN HDP'Lİ YÖNETİCİLERE SORUŞTURMA
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ailelerin, kayıp çocuklarının bulunması için il binası önünde oturma eylemi başlattığı HDP'nin il ve ilçe yöneticileri hakkında adli soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet başsavcılığından yapılan açıklamada, oturma eylemini sürdüren ailelerin korunması için emniyet birimlerine talimat verildiği de belirtilerek, şöyle denildi:
"Ulusal ve yerel basın yayın organlarında, çocuklarının PKK terör örgütünün elinden kurtarılmasıyla ilgili oturma eylemi yapan ailelerin terör örgütü yandaşları tarafından, eylemlerini bitirmeleri için tehdit edildikleri ve çocuklarını kandırarak terör örgütüne HDP'lilerin götürdüğü şeklinde çıkan haberlerle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Bilindiği üzere PKK terör örgütü tarafından çocukları kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Binası önündeki oturma eylemleri Hacire Akar'la başlamış ve akabinde 15 ailenin daha katılımıyla büyüyerek devam etmiştir. Bu süreçte ailelere ülke kamuoyundan yoğun destek verenler olduğu gibi, örgüte müzahir kişiler ve örgüt yanlıları tarafından da çeşitli taciz ve tehditler edilmeye başlanmıştır. Bununla ilgili olarak Emniyet birimlerine, bütün oturma eylemi yapan ailelerin korunması için tedbir alınması yönünde talimat yazılmış, aileleri tehdit eden kimliği belirlenmeye çalışılan kişilerle ve çocuklarının kandırılarak PKK terör örgütüne katılmasını sağladıkları iddia edilen HDP il ve ilçe yöneticileriyle ilgili adli soruşturmalar başlatılmıştır."


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:46 Kaynak: DHA
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