DİYARBAKIR'DA HEDEF 1 MİLYON TURİST

DİYARBAKIR, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla tarihi ve inanç turizmindeki değerleriyle son yılların en önemli cazibe merkezlerinden biri oldu. Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, her yıl kente gelen turist sayısının arttığını ve bu yılın ilk 8 ayında kente gelerek otellerde konaklayan turist sayısının 650 bini geçtiğini ifade ederek, 'İnşallah 1 milyonu aşacağımızı değerlendiriyorum. Buradaki huzur, güvenlik ve istikrar çok önemliö dedi.

Huzur ve güven ortamının sağlandığı Diyarbakır, tarihi yapıları ve inanç turizmindeki değerleriyle son yılların en önemli cazibe merkezlerinden biri oldu. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan kentte UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar ve Hevsel Bahçeleri ile Geçici Liste'de yer alan Zerzevan Kalesi, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, Hazreti Süleyman Camii, On Gözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı gibi tarihi ve dini mekanlar yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Hava sıcaklığının düşmesiyle kentte turist yoğunluğu başladı. Yılın ilk 8 ayında kente gelerek otellerde konaklayan turist sayısı 652 bin olurken, yıl sonuna kadar bu rakamın 1 milyonun üzerine çıkması hedefleniyor.

'HUZUR, GÜVENLİK VE İSTİKRAR ÇOK ÖNEMLİ'

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakır'ın kadim bir şehir olduğunu ve geçmişinin 12 bin 500 yıl geriye kadar uzandığını ifade ederek, '33 medeniyete ev sahipliği yapan özel bir kent. Her yıl turist sayımız artarak devam ediyor. Bu sene ilk 8 ayda ilimize gelen turist sayısı 650 bini geçti. İnşallah 1 milyonu aşacağımızı değerlendiriyorum. Buradaki huzur, güvenlik ve istikrar çok önemli. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi ilimizde de huzur, güvenlik ve istikrarı var. Bunun yansımaları sonucu insanlarımız buraya geliyor, Diyarbakır'ı geziyorlar ve buranın bütün güzelliklerinden istifade ediyorlar. Biz de onlar için en güzel şeyleri göstermeye gayret ediyoruzö diye konuştu.

'İLİMİZİN TANITIMI İÇİN FESTİVALLER DÜZENLİYORUZ'

Kentin tanıtımı için çeşitli festivaller düzenlediklerine dikkat çeken Vali Su, şöyle konuştu

'8-16 Ekim arasında Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali gerçekleştirilecek. Burada 7'den 77'ye her yaştan vatandaşımıza onların beğeneceği güzel kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleşecek. Dağkapı Meydanı'nda konserler olacak. Ulu Cami ve Hazreti Süleyman camilerinin avlularında daha çok dini motifli etkinlikler gerçekleştirilecek. Çocuklarımıza yönelik çok güzel etkinlikler olacak. Oyun atölyeleri ve oyun alanları oluşturulacak. Her kesime hitap eden etkinlikler gerçekleştireceğiz. Müzik, şiir ve tiyatro sevenlere gösteriler düzenlenecek. Yani kim neyden hoşlanıyorsa vatandaşlarımıza hepsini sunmuş olacağız. 2 binden fazla sanatçının katılacağı 500'ün üzerinde etkinlik gerçekleştirilecek. Bu da Diyarbakır'ın tanıtımını sağlayacak. Ayrıca buradan ve dışarıdan gelecek olan vatandaşların güzel ve hoş vakit geçirmesini sağlayacak. Ülkemizin her şehrinden ve yurt dışından tüm seyahat severleri ilimize, bu güzellikleri görmeye, lezzetlerini tatmaya davet ediyorumö (DHA)