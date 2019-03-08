Diyarbakır'da "Hediyem Kuran Olsun" Kampanyası
38 dakika önce
Diyarbakır'da Önder İmam Hatip Derneği "Hediyem Kuran Olsun" kampanyası başlattı.
Diyarbakır
'da Önder İmam Hatip Derneği "Hediyem Kuran
Olsun" kampanyası başlattı.
Kampanya kapsamında 3 bin 500 adet Kur'an-ı Kerim, imam hatip okullarındaki Kur'an-ı Kerim dersleri ve seçmeli Kur'an-ı Kerim dersini tercih eden öğrencilere hediye edilecek. Kayapınar
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen bir törenle kampanyayı başlattıklarını belirten Önder İmam Hatip Derneği Diyarbakır Şube Başkanı İbrahim Gökdemir, Kur'an-ı Kerim'in çocuklara doğru ve güzel olan her şeyi öğrettiğini söyledi.
Gökdemir, "Başta terör olayları olmak üzere uyuşturucu, kapkaç, hırsızlık ve ahlaki yozlaşmanın en büyük nedeni Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşmanın bedeli olduğunu belirtmek isteriz. Aileler, çocuklarını İslami bir edep ahlak ve terbiye ile yetişmelerini arzu ediyorlarsa İmam Hatip Okullarını tercih etmelerini öneriyoruz." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:31 Kaynak: AA
Saniye Saniye Görüntülendi! Barışmak İçin Geldi, Vurup Kaçtı
Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı
Bakan Pekcan Müjdeyi Verdi! Kadın Girişimcilere Yeni Finansman Paketi Geliyor
Volkswagen, 5 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak