Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da "Hediyem Kuran Olsun" Kampanyası

Diyarbakır'da "Hediyem Kuran Olsun" Kampanyası

38 dakika önce

Diyarbakır'da Önder İmam Hatip Derneği "Hediyem Kuran Olsun" kampanyası başlattı.

Diyarbakır'da
Diyarbakır'da Önder İmam Hatip Derneği "Hediyem Kuran Olsun" kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında 3 bin 500 adet Kur'an-ı Kerim, imam hatip okullarındaki Kur'an-ı Kerim dersleri ve seçmeli Kur'an-ı Kerim dersini tercih eden öğrencilere hediye edilecek.

Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen bir törenle kampanyayı başlattıklarını belirten Önder İmam Hatip Derneği Diyarbakır Şube Başkanı İbrahim Gökdemir, Kur'an-ı Kerim'in çocuklara doğru ve güzel olan her şeyi öğrettiğini söyledi.

Gökdemir, "Başta terör olayları olmak üzere uyuşturucu, kapkaç, hırsızlık ve ahlaki yozlaşmanın en büyük nedeni Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşmanın bedeli olduğunu belirtmek isteriz. Aileler, çocuklarını İslami bir edep ahlak ve terbiye ile yetişmelerini arzu ediyorlarsa İmam Hatip Okullarını tercih etmelerini öneriyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:31 Kaynak: AA

Kayapınar, Kuran-ı Kerim, Diyarbakır, Güncel
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