Diyarbakır'da Hentbolda Bölge Şampiyonası
32 dakika önce
Diyarbakır'da Okullararası Hentbol Bölge Şampiyonası başladı.
Diyarbakır
'da Okullararası Hentbol Bölge Şampiyonası başladı.
Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığının 2018-2019 eğitim öğretim yılı Okul Sporları faaliyet programında yer alan Hentbol Gençler (kız-erkek) kategorisi grup müsabakaları Seyrantepe ve Köşkler Spor Salonlarında başladı. 28 Şubat
- 02 Mart tarihleri arasında yapılacak olan organizasyonda 10 erkek ve 9 kız takımı olmak üzere toplam 19 okul ve 280 sporcu yer alıyor. Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir
, şampiyonanın açılış seremonisinde bir konuşma yaptı. Demir, kente gelen tüm takımları en iyi şekilde ağırlamak ve organizasyonun sorunsuz geçmesi için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirterek, "Kadim şehrimiz Diyarbakır'da sizleri ağırlamaktan gurur duyuyoruz. 3 gün boyunca sürecek yarışmaların büyük bir coşku içinde ve centilmence geçmesini diliyorum. Ayrıca yarışmalara katılan tüm takımlara başarılar dilerim" dedi.
Konuşmaların ardından Okullararası Hentbol Bölge Şampiyonası start aldı. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:09 Kaynak: İHA
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