Diyarbakır'da her gün 6 bin kişiye sıcak çorba ikramı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin 8 noktasına kurduğu "İkram Çeşmesi" ile hafta içi her gün 6 bin kişiye ücretsiz çorba dağıtıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında hastanelerin önüne kurulan "İkram Çeşmesi" ile vatandaşlara sıcak çorba ikram ediliyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yemekhanesinde hijyenik bir ortamda sabah erken saatlerde hazırlanan çorba, Dicle Üniversitesi Hastaneleri Polikliniği ve Onkoloji Hastanesi, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önünde kurulan "İkram Çeşmesi" ile hafta içi her gün vatandaşlara ulaştırılıyor.

Silvan, Ergani ve Bismil ilçelerinde de hastane önlerine "İkram Çeşmesi" kuran Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, hasta, hasta yakınları ve hastane personeline sıcak çorba ve ekmek veriyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, hastanelerin önünde günlük 6 bin kişiye yaptığı ikramların yanı sıra hafta sonu ve bazı günlerde Eğil ilçesinde Peygamber Kabirleri ile merkez Sur ilçesinde Hz. Süleyman Cami ve Ulu Cami'yi ziyaret eden vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Kış ayları boyunca vatandaşlara sıcak çorba ikramı devam edecek.