Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da hibe, proje ve eğitim danışmanlık merkezi açıldı
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Diyarbakır'da hibe, proje ve eğitim danışmanlık merkezi açıldı

1 saat önce

Diyarbakır'da yönetimden hibe, proje ve eğitime kadar birçok güncel meslek konusunda hizmet verecek danışmanlık merkezi açıldı.

Diyarbakır'da hibe, proje ve eğitim danışmanlık merkezi açıldı, System.String[]

Diyarbakır'da yönetimden hibe, proje ve eğitime kadar birçok güncel meslek konusunda hizmet verecek danışmanlık merkezi açıldı.


Alanında uzman isimlerin görev yapacağı merkezde yaşam koçluğu ve danışmanlık hizmetleri konusunda kendilerini geliştirmek isteyen gençleri bir çok alanda pratik eğitim imkanı bekliyor. Açılışı yapılan merkeze yeni olmasına rağmen yoğun ilgi olması dikkat çekiyor. Vatandaşlar, ihtiyaç duyulan alanlardaki önemli bir açığı kapatacak olan bu merkezin Diyarbakır'da hizmete girmesinin önemli olduğunu dile getirdi. Diyarbakır'ın yeni yüzü 75 Metrelik yolun üzerinde hizmet vermeye başlayan merkezde insan kaynakları yönetimi, aile işletmelerinde kurumsallaşma, finans danışmanlığı, iş geliştirme, stratejik planlama, pazarlama yönetimi, hibe -proje danışmanlığı, yaşam koçluğu, ilişki koçluğu, aile koçluğu, öğrenci koçluğu, psikolojik danışmanlık, etkili sunum teknikleri ve liderlik eğitimi gibi günümüzde çok ihtiyaç duyulan konularda hem eğitim verilecek hem de danışmanlık hizmetleri yerine getirilecek. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:02 Kaynak: İHA
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