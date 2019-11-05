Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da hırsızlar su sayaçlarına dadandı
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da hırsızlar su sayaçlarına dadandı

Diyarbakır'da hırsızlar su sayaçlarına dadandı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir apartmana giren şahıs, su sayaçlarını çalıp kayıplara karıştı.

Diyarbakır'da hırsızlar su sayaçlarına dadandı, System.String[]

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir apartmana giren şahıs, su sayaçlarını çalıp kayıplara karıştı. Zanlının su sayaçlarını çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, geçtiğimiz günlerde Yenişehir ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, binanın zemin katına giren zanlı, kontrol gerçekleştirdikten sonra su sayaçlarının bulunduğu alt kata yöneldi. Bir süre sonra elindeki kovayı su saati doldurup çıkan zanlı kayıplara karıştı. Hırsızlık anı, binanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Son dönemlerde artan su sayacı hırsızlığı, çevre halkı bıktırdı. Son 3 ayda 15 günde bir su sayacı hırsızlığı gerçekleştiğini belirten apartman görevlisi İhsan İçten, "3 aydan bu yana günde ortalama 10 ile 15 arasında su sayacı çalınıyor. Yaşanan bu olay devleti zarara uğratmak demektir. Şuana kadar 400'den fazla su sayacı çalındı. Bine görevlisi olarak bina sakinleri adına bu hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi veya kişiler yakalanmasını istiyoruz" dedi.


Öte yandan, hırsızların çaldığı su saçlarının hurdacılara 10 liraya satıldığı, vatandaşların da çalınan su sayaçlarını DİSKİ'den 85 liraya temin ettiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Yenişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:42 Kaynak: İHA
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