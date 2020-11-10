Diyarbakır'da hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Güvenlik kamerası kayıtlarında A.Ç'nin girdiği iş yerinden bir çuvalla çıktığı görülüyor.

Hırsızın A.Ç. olduğunu belirleyen polis ekipleri, zanlıyı yakaladı.

Bismil ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapıldı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Diyarbakır 'ın Bismil ilçesinde bir iş yerinde yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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