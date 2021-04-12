Diyarbakır'da hırsızlık operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Diyarbakır'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 14 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde 21 Aralık 2020 ile 20 Mart 2021 tarihleri arasında meydana gelen, çok sayıda elektronik eşya, ziynet eşyası ve nakit para çalınması sonucu mağdurların 400 bin lira zarara uğratıldıkları belirlenen 29 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 16 kişinin yakalanması için operasyon yapıldı.

Operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramada, çok sayıda çalıntı cep telefonu ve elektronik eşyalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.