Diyarbakır'da hırsızlık operasyonunda 15 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da hırsızlık operasyonunda 15 kişi yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'da hırsızlık operasyonunda 15 kişi yakalandı

7 saat önce

Diyarbakır'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da hırsızlık operasyonunda 15 kişi yakalandı, System.String[]

Diyarbakır'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde son dönemde ikametlerden ve iş yerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştirerek halkın huzurunu bozan, maddi ve manevi kayıplara sebep olan suç gruplarına yönelik çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan teknik takipli çalışmalar sonucunda, 32 hırsızlık olayına karışan ve çok sayıda para, ziynet ve elektronik eşya çalan 16 şüpheliye yönelik 16 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 15 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çalıntı olduğu değerlendirilen malzeme ve 2 ruhsatsız tabanca ile bunlara ait mühimmat ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:22 Kaynak: AA
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