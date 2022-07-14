Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlıların kimliğini tespit ederek, düzenledikleri operasyonla suça sürüklenen E.T. (15) ile İ.A. (22), Ö.P. (23) ve E.Ö'yü (23) çalınan elektronik eşyalarla yakaladı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Hisarcık, Bismil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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