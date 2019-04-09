Diyarbakır'da Hırsızlık Zanlıları Yakalandı
1 saat önce
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hırsızlık olayına karışan iki kişi yakalandı.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:45 Kaynak: İHA
'ın Ergani
ilçesinde hırsızlık olayına karışan iki kişi yakalandı.
Olay Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan Sümbül sokaktaki bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde iş yerine giren hırsızlar burada 4 adet televizyon, yazıcı ve içinde değerli tespihlerin bulunduğu çantayı alarak kayıplara karıştı. Sabah
geldiği dükkanına i hırsız girdiğini anlayan iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen güvenlik güçleri, güvenlik kamerasından zanlıların B.K. ve B.İ. olduğunu belirledi. Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucunda iki hırsız, çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı.
Eşyalar iş yeri sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü. - DİYARBAKIR
Erdoğan, S-400 Tartışmalarına Son Noktayı Koydu: Bu İş Bitmiştir
İstanbul Havalimanı'na Tarihi Taşınma Sonrası İş İlanları da Arttı
Altın Palmiye Ödül Töreni'nde Dikkat Çeken Lezzet! Ünlülerden Tam Not Aldı
Kayıp Olarak Aranan 10 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Bulundu