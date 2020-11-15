Diyarbakır'da husumetli iki aile törenle barıştı - Son Dakika

DİYARBAKIR'da iki aile arasında 6 ay önce 2 kişinin yaralandığı kavga sonrası başlayan husumet, koronavirüs tedbirleri altında düzenlenen barış töreni ile son buldu.

Çınar ilçesine bağlı kırsal Höyükdibi Mahallesi'nde Çetiner ve Aksu aileleri arasında 6 ay önce çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki aileden 1'er kişi yaralanınca aralarında husumet başladı. Bölgede kan davalı ve husumetli aileleri bir araya getiren Metina Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği'nin (Metina-Der) kurduğu barış komisyonuyla 3 ay boyunca her iki aileyle husumeti sonlandırmaları amacıyla görüşüldü. İkna çalışmaları sonucunda aileler barışmayı kabul etti. Barış için kırsal Höyükdibi Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri alınarak tören düzenlendi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı törende taraflar, Kuran-ı Kerim'in altından geçerek barış yemini etti.

'HEDEFİMİZ BÖLGEDE KAN DAVALARINI SONLANDIRMAK'

Metina-Der Başkanı Aydın Pirinççioğlu, iki aile arasındaki husumeti sonlandırdıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Aileleri bir araya getirdik. Sevinçliyiz, mutluyuz. İnşallah bölgemizdeki bütün kan davalarını ve husumetleri sonlandırmak için öncülük edeceğiz. Hedefimiz bu bölgede kan davalarını ve husumetleri bitirmek. İnsanlarımızın mutlu olması, huzurlu olması bizi de mutlu ediyor" dedi.