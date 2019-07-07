Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga
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Diyarbakır'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga

1 saat önce

DİYARBAKIR'da sokak ortasında karşılaşan husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Diyarbakır'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga, System.String[]
DİYARBAKIR'da sokak ortasında karşılaşan husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşun isabet eden çevredeki bazı iş yerleri zarar gördü.
Olay, gece saatlerinde Kayapınar mahallesinde meydana geldi. 231'inci sokakta karşılaşan iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen taraflar tabancalarla ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki bazı iş yerleri kurşunlara hedef olup, zarar gördü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlatırken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:53 Kaynak: DHA
Diyarbakır, Kayapınar, kavga, Güncel
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