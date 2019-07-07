Diyarbakır'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga
1 saat önce
DİYARBAKIR'da sokak ortasında karşılaşan husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:53 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'da sokak ortasında karşılaşan husumetli iki grup arasında silahlı kavga
çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşun isabet eden çevredeki bazı iş yerleri zarar gördü.
Olay, gece saatlerinde Kayapınar
mahallesinde meydana geldi. 231'inci sokakta karşılaşan iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen taraflar tabancalarla ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki bazı iş yerleri kurşunlara hedef olup, zarar gördü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis
ekipleri, olay yerinde inceleme başlatırken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
- Diyarbakır
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