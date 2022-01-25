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DİYARBAKIR'DA HUSUMETLİLER ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 4 YARALI - Son Dakika

DİYARBAKIR'DA HUSUMETLİLER ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 4 YARALI

25.01.2022 18:40

DİYARBAKIR'da, husumetli iki grup arasında cadde ortasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, kaçmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da, husumetli iki grup arasında cadde ortasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, kaçmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Gevran Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup, cadde üzerinde karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Gruptakilerden biri belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerini güvenlik şeridi ile kapatan polis ekipleri, bölgede incelemede bulundu, olayda kullanılan boş mermi çekirdeklerini tespit etti.

Çevrede yapılan incelemenin ardından, hareketlerinden şüphenilen 2 kişi, polisi fark ederek kaçmaya başladı. Yaşanan takip sonucu yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Yenişehir, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA HUSUMETLİLER ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 4 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA HUSUMETLİLER ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 4 YARALI - Son Dakika
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